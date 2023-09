PlayStation Plus Preiserhöhung – User wollen in Massen das Abo kündigen

Die Preiserhöhung von PlayStation Plus kam in dieser Woche für viele Abonnenten des Premium-Service nicht nur überraschend, sondern fällt diesmal auch ungewöhnlich hoch aus, ohne dass Sony einen Gegenwert dafür präsentiert. Das könnte sich nun massiv auf die User-Zahlen auswirken, wie erste Umfragen ergeben.

Sony schlägt je nach Region über 30 Prozent bei der Premium-Tier-Stufe drauf, hierzulande immerhin noch 27 Prozent, was angesichts des aktuellen Angebots nicht mehr nachvollziehbar ist. Bis auf eine ziemlich dünne Absichtserklärung bleibt vorerst nämlich alles so, wie es bisher war.

Erlebt PlayStation Plus nun ein User-Exodus?

Greift man auf erste Umfragen zur Preiserhöhung von PlayStation Plus zurück, erklären 34 Prozent ihre Absicht, dass sie PlayStation Plus nicht mehr verlängern wollen. Das entspricht etwa 14 Millionen PlayStation Plus User (basierend auf letzten Zahlen) und repräsentiert die absolute Mehrheit dieser Umfrage (via PushSquare). Weitere 30 Prozent sehen in der Preiserhöhung kein Problem und wollen das Abo beibehalten, während 22 Prozent angeben, ihre Tier-Stufe nach unten auf Extra oder Essential zu wechseln.

Besonders brutal fällt die Preiserhöhung übrigens in Kanada aus. Dort kostet die Premium-Stufe zukünftig umgerechnet 170 EUR im Jahr, was die User dort nicht mehr hinnehmen wollen.

Ein betroffener User kommentiert hierzu:

„Kanadisch hier, also da ich weiß, dass der Preisanstieg hier noch schlimmer sein wird, sage ich das nur ungern, weil ich von Anfang an Abonnent war, aber das ist über Nacht ein viel zu großer Anstieg und ich werde nicht noch einmal verlängern.“

Die Hauptkritik an dieser Preiserhöhung ist schlichtweg, dass Sony wie sonst keinen Gegenwert bietet und einfach nur sagt, sie möchten mehr Geld haben. Die Ankündigung erfolgte zudem wieder in einer Art und Weise, als hätte man sie am liebsten in der Fußnote versteckt. Selbst in der offiziellen Pressemitteilung dazu gab es lediglich eine Randnotiz.

„Ab dem 6. September werden die Preise für die 12-Monats-Mitgliedschaften angepasst. Weitere Informationen zu den neuen Tarifen und zum PlayStation Plus-Angebot im September befinden sich auf dem offiziellen PlayStation.Blog“

Vermutlich hat man genau dieses Echo erwartet.

So kündigt man PlayStation Plus

Wer sein PlayStation Plus Abo nun kündigen möchte, kann dies bequem über die Account-Verwaltung des PSN tun, und sei es nur, um erst einmal ein Zeichen damit zu setzen. Die automatische Verlängerung ist ohnehin eine schlechte Option, da man oftmals entweder nicht mehr daran denkt oder auf diesem Weg von keinen Rabattaktionen profitieren kann, die möglicherweise zeitnahe stattfinden.

Wie Sony die Preiserhöhung möglicherweise etwas abfedern oder gerechter vermitteln kann, kann man in unserem gesonderten Artikel zu PlayStation Plus nachlesen.

Wie reagiert ihr auf diese Preiserhöhung von PlayStation Plus? Kündigt ihr das Abo, wechselt die Stufe nach unten oder bleibt alles so, wie es bisher war?