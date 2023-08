PlayStation Plus wird deutlich teurer, Preiserhöhung ab September

Ob die neuen Preise tatsächlich gerechtfertigt sind, sei mal dahingestellt. Nicht jeden Monat bekommt man dafür einen echten Knallertitel geboten, der dann auch noch brandaktuell ist, wie unter anderem das kommende September Line-up beweist. Darin enthalten sind Saint Row , Black Desert und Generation Zero, also teilweise „alte Schinken“ oder alles andere als Mainstream-Games.

„Wir möchten euch darüber informieren, dass wir ab dem 6. September weltweit den Preis für 12-Monats-Abonnements für PlayStation Plus in allen Stufen erhöhen werden. Diese Preisanpassung ermöglicht es uns, eurem PlayStation Plus-Abonnementdienst weiterhin hochwertige Spiele und Mehrwertvorteile anzubieten.“

Das entspricht in etwa einer Preissteigerung von 20 bis 27 Prozent gegenüber den bisherigen Preisen. Noch drastischer fällt die Erhöhung in den USA aus, wo man teils über 30 Prozent draufschlägt. Die neuen Preise für PlayStation Plus gelten ab dem 06. September 2023 , womit also noch ein paar Tage bleiben, um sein Abo vielleicht noch einmal zum alten Preis zu verlängern. Aktuell laufende Abo sind bis zur nächsten Erneurung nicht von der Preiserhöhung betroffen.

In Zukunft gelten folgende Preise für PlayStation Plus im Jahresabo für die Stufen Essential, Extra und Premium:

What do you think?