PlayStation Plus: PS5 Cloud-Gaming-Testphase hat begonnen

„Unser Ziel ist es, dies als zusätzlichen Vorteil zu PlayStation Plus Premium hinzuzufügen, als Teil unserer kontinuierlichen Bemühungen, den Wert von PlayStation Plus zu steigern.„

Zur Spieleauswahl gehören zudem Blockbuster wie God of War: Ragnarok, Horizon Forbidden West, Fortnite, Fall Guys, Destiny 2, Returnal, Demon’s Souls, Death Stranding, Sackboy A Big Adventure, Destruction All Stars und Fall Guys, sowie die Trials zu Resident Evil Village und Demon Slayer.

„Als PlayStation Plus Premium User wurdest du ausgewählt, das neue PS5 Cloud-Streaming-Feature auszuprobieren, das bald für PlayStation 5 und PlayStation Plus verfügbar sein wird, um beim Testen der Public Beta zu helfen.“

Dass man Spiele via Cloud-Streaming anbieten möchte, wurde bereits im Juni angekündigt und zielt vor allem natürlich auf die PS5 ab, ebenso auf das neue Project Q Handheld. Wer an der aktuellen PS5 Beta-Phase teilnimmt und zusätzlich PlayStation Plus Premium Abonnent ist, kann das neue Feature möglicherweise schon testen. Eine Einladung dazu erhält man von Sony via E-Mail.

