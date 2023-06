PlayStation Plus: Sony kündigt PS5 Game-Streaming, Free Weekend & neue Games an

Zusätzlich gibt es eine Auswahl an kostenlosen Avataren und Wallpapers, sowie ein Free Weekend, das am 24. und 25. Juni stattfindet. Hier ist der Zugriff auf den Multiplayer noch einmal kostenlos.

In diesem Juni werden außerdem weitere Spiele und Trials dem PlayStation Plus Line-Up hinzugefügt, darunter:

Als ersten Schritt möchte man so viele Spiele wie möglich zum Streamen zur Verfügung stellen, die man in dieser ersten Testphase stetig erweitert.

„Wir testen derzeit Cloud-Streaming für unterstützte PS5-Spiele – dazu gehören PS5-Titel aus dem PlayStation Plus-Spielekatalog und Game Trials sowie unterstützte digitale PS5-Titel, die Spieler besitzen. Sobald dieses Feature eingeführt wird, steht das Cloud-Game-Streaming für unterstützte PS5-Titel zur direkten Nutzung auf Ihrer PS5-Konsole zur Verfügung. Das bedeutet, dass man als Premium-User einfacher in seine Lieblingsspiele einsteigen kann, ohne sie zuerst auf Ihre PS5-Konsole herunterladen zu müssen. Unser Ziel ist es, dies als zusätzlichen Vorteil zu PlayStation Plus Premium hinzuzufügen, als Teil unserer kontinuierlichen Bemühungen, den Wert von PlayStation Plus zu steigern.“

Damit bewegt sich Sony einen weiteren Schritt auf die Cloud-Zukunft zu, in dem man eine Auswahl an PS5-Spielen direkt via Stream starten kann. Dieser Service steht vorerst PlayStation Plus Usern der Stufe Premium zur Verfügung.

Sony feiert in diesem Monat das erste Jubiläum des neuen PlayStation Plus, für das man sich einige Highlights ausgedacht hat. Neben den neuen PlayStation Plus-Spielen für die Stufen Extra und Premium gab man den Start des Game-Streaming für PS5 Spiele bekannt .

