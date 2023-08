PlayStation Portal – Exklusive Features sorgen für Ernüchterung

Am gestrigen Mittwoch hat Sony die finalen Details zu PlayStation Portal enthüllt, das zuvor als Project Q vorgestellt wurde. Das PS5 Remote Remote Player-Gadget setzt dabei auf exklusive Features, die inzwischen für Ernüchterung sorgen.

Wie mehrere Hands-On Berichte bestätigen, verzichtet PlayStation Portal zum Beispiel auf eine Bluetooth-Schnittstelle und setzt stattdessen auf das eigens entwickelte PlayStation Link. Somit lassen sich damit keine eigenen Kopfhörer drahtlos verwenden und es wird eine zusätzliche Investition in das neue Pulse Elite Wireless Headset oder die Pulse Explore Wirless Earbuds notwendig. Auch das bisherige Pulse 3D wireless Headset wird nicht drahtlos unterstützt. Optional steht lediglich ein 3.5mm Audioanschluss zur Wahl.

Was zu dieser Design-Entscheidung bei PlayStation Portal geführt hat, kann nur spekuliert werden. Am naheliegendsten wäre sicherlich, dass Sony umgehend die PlayStation Link-Technologie pushen will, was für den Endverbraucher allerdings in enormen Kosten resultiert.

PlayStation Portal erscheint 2023

PlayStation Portal nur als Remote Controller nutzbar

Die Hands-On Berichte betonen auch, dass PlayStation Portal alleinig für das Remote-Play mit der PS5 konzipiert wurde und nur mit lokal gespeicherten Spielen funktioniert. Cloud-Games via PlayStation Plus sind damit auch ausgeschlossen. Man kann also davon ausgehen, dass der interne Speicher sehr begrenzt sein wird. Das würde die Nutzung als natives Endgerät mit Android als Betriebssystem (wie vermutet) wohl ebenfalls stark einschränken, wovon viele schon mittels Hack träumen. Zudem wäre auch fraglich, ob die DualSense-Features dann noch funktionieren.

Entwarnung gibt es dafür bei der Batterielaufzeit, die mit der des DualSense Controller verglichen wird. Das wären dann im Schnitt sechs bis acht Stunden, die PlayStation Portal durchhalten würde. Endgültige Tests stehen allerdings noch aus.

Am Ende scheint PlayStation Portal erst einmal ein ziemlich luxuriöses PS5 Gadget zu bleiben, das man nicht sofort haben muss. Möglicherweise kommen später weitere Funktionen hinzu, sobald PlayStation Portal verfügbar ist. Das wird noch in 2023 der Fall sein.