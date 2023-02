PlayStation VR2 – Tipps und Hinweise zum Einrichten

Der Erfolg von PlayStation VR2 wird also weniger von der Hardware abhängen, sondern vom Inhaltsangebot. Warum es schon jetzt berechtige Bedenken gibt, haben wir in diesem Artikel erläutert.

Ansonsten hat das Video diverse Sicherheitshinweise auf Lager, insbesondere was die Nutzung in der Umgebung angeht. Hier kam es nicht selten zu kuriosen Unfällen, wo Leute gegen Wände und Türen rannten, in den TV sprangen oder aus dem Fenster fielen. Alles schon passiert.

Wer mit dem original Headset gut zurecht kam, wird auch diesmal gut hineinfinden, da die Mechanismen fast dieselben sind. Etwas knifflig sind die neuen Sense Controller, die verschiedenen Meinungen nach nicht ganz so optimal zu handhaben sind. Das zeigt sich auch in dem Video, dass es hierfür etwas Übung braucht.

