PS5 Earbuds wohl mit Noise Cancelling & bald verfügbar?

Dass die FTC schon jetzt die Freigabe für die PS5 und PlayStation Earbuds erteilt hat, könnte ein Hinweis auf die baldige Verfügbarkeit sein. Sony gibt den Launch bisher nur mit später in diesem Jahr an, ebenso ist noch unklar, was die Earbuds dann kosten werden. Vergleichbare Earbuds sind im Schnitt ab 100 EUR aufwärts zu bekommen.

Die FTC (via notebookcheck ) verrät jetzt, dass die PlayStation Earbuds über das beliebte Noise Cancelling-Feature verfügen, ebenso wird Bluetooth LE Audio Support und ein separater USB Transceiver erwähnt. Eine direkte Verbindung mit der PS5, wie sie auch die Controller nutzen, scheint nicht vorgesehen zu sein. So wird es zumindest auch mit dem offiziellen Pusle 3D Headset umgesetzt, um mögliche Latenzen zu vermeiden. Stattdessen kommt laut Sony eine neue Wireless-Technologie zum Einsatz, um verlustfreies Audio anzubieten.

Zur Ankündigung im Juni war man recht sparsam, was genauere Infos zu den Earbuds betraf. Sicherlich wird hier die jahrelange Erfahrung von Sony einfließen, die jeher exzellente Kopfhörern entwickeln. Speziell für die PS5 abgestimmt, könnte sich der Komfort hier noch einmal deutlich erhöhen, auch in Verwendung mit PlayStation VR2.

What do you think?