PS5 für 449 EUR, nur noch an diesem Wochenende

Sollte Sony nicht gerade eine deutlich kleinere PS5 Slim auf den Markt bringen, kann man davon ausgehen, dass die PS5 mit dem abnehmbaren Laufwerk die gleiche Größe wie die aktuellen Modelle haben wird. Das wird jeher immer wieder vermutet. Die Besonderheit ist einfach nur das optionale Laufwerk. Von der Leistung her sind am Ende alle gleich, einzig der geringere Stromverbrauch bei den aktuellen Modellen wäre noch ein Argument.

Eine offizielle Erklärung für Preissenkung gibt es bis heute nicht, die zuerst in südlichen Ländern Europas startete, dann zu uns kam und demnächst auch in den USA verfügbar ist. Es wird spekuliert, dass Sony die Lagerbestände der aktuellen PS5-Reihe abbauen möchte, um Platz für ein potenziell neues PS5-Modell zu machen, das voraussichtlich im Herbst dieses Jahres auf den Markt kommt.

