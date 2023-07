PS5 Preisenkung offiziell, jetzt für 459 EUR

Sofern Sony nicht doch eine deutlich kleinere PS5 Slim ankündigt, kann man davon ausgehen, dass die PS5 mit dem optionalen Laufwerk in etwa den gleichen Formfaktor wie die aktuellen Modelle haben wird. In diesem Fall macht es keinen Unterschied, ob man die Konsole mit oder ohne Laufwerk kauft. Von der Leistung her sind am Ende alle gleich. Einzig der geringere Stromverbrauch bei den aktuellen Modellen wäre noch ein Argument.

Was sich in den vergangenen Tagen schon angedeutet hat, setzen verschiedene Händler jetzt um, die den Preis der PS5 Disc Edition deutlich reduziert haben. Ab sofort kostet das Basis-Bundle nur noch 459 EUR und ist somit weitaus weniger als zum ursprünglichen Preis.

