PS5 Preissenkung ab Samstag auch hierzulande

Bis es so weit ist, muss man ohnehin abwarten, was Sony hier in Bezug auf eine neue PS5 plant.

Sofern Sony keine deutlich kleinere PS5 Slim ankündigt, geht man davon aus, dass die PS5 mit dem abnehmbaren Laufwerk den gleichen Formfaktor wie die aktuellen Modelle besitzt. In dem Fall macht es keinen Unterschied, ob man nun die oder die Konsole hat. Aus Sicht der Performance sind am Ende alle gleich. Lediglich der geringere Stromverbrauch bei aktuelleren Modellen wäre noch ein Argument dafür.

