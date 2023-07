PS5 Mega Deal – Disc Edition & Bundle ab 450 EUR

Gibt es Risiken? Eigentlich nicht. Der Versand läuft ganz normal über Amazon, während die Garantie für die PS5 hier in Deutschland im Fall des Falles in Anspruch genommen werden kann. Sony macht keine Unterschiede darin, wo die PS5 erworben wurde. Wichtig ist lediglich, dass man die Rechnung aufbewahrt.

Das Shoppen bei Amazon Spanien funktioniert genauso wie hierzulande. Hierfür lässt sich euer regulärer Amazon Account verwenden, wo man am besten schon alle Daten wie Adresse und Kreditkarte hinterlegt hat. Das bietet sich an, wenn man nicht unbedingt spanisch beherrscht. Optional bietet der Chrome-Browser oben rechts auch eine direkte Übersetzungsfunktion.

Dieses Superschnäppchen bietet derzeit Amazon Spanien an, womit es sich um reguläre EU-Geräte wie in Deutschland handelt. Nachteile entstehen einem dadurch keine.

