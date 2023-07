Firewall Ultra – PS VR2-Shooter erscheint im August, PvP-Gameplay enthüllt

„Wir nutzen die erstaunlichen Hardwarefunktionen der PlayStation 5, um es einfacher denn je zu machen, sich seinen Freunden anzuschließen. Wenn man seine Freunde bei einer Partie Firewall Ultra sieht, kann man von der Karte in seiner PS5-Gamebase aus schnell und direkt in den Kader springen, sofern Platz vorhanden ist. Die Ladezeiten werden rasant beschleunigt, um die Reibung zu reduzieren.“

Außerdem enthüllte man heute das erste Gameplay aus dem primären PvP-Mode namens „Contract“. Darin treten zwei Viererteams in einer Best-of-Three-Serie gegeneinander an, die spannende taktische Kämpfe auf verschiedenen Karten beinhaltet.

Nach Synapse steht mit Firewall Ultra der nächste potenzielle Shooter-Hit für PlayStation VR2 in den Startlöchern, dessen Release für den 24. August bestätigt wurde. Außerdem zeigt Entwickler First Contact Entertainment heute erstmals das PvP-Gameplay.

