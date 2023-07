Vorschau: The Crew Motorfest – Das Racing-Spektakel des Jahres?

Ubisoft und Entwickler Ivory Tower kehren in diesem Jahr mit einem brandneuen The Crew-Spiel zurück, das mit einem neuen Schauplatz und vielen anderen Neuerungen aufwartet. Wir haben The Crew Motorfest bereits einige Stunden ausprobieren können und verraten euch, warum es eines der besten Rennspiele des Jahres werden könnte.

Zugegebenermaßen ist die Konkurrenz in diesem Jahr im Racing-Genre nicht allzu groß, nachdem sich Test Drive Unlimited Solar Crown in Richtung 2024 verabschiedet hat. Lediglich Forza Motorsport kann als gefährlichster Gegner für The Crew Motorfest angesehen werden, die sich in gewisser Weise auch gar nicht so unähnlich sind.

The Crew Motorfest lädt ab 21. Juli zur Closeed Beta ein

O‘ahu: Kein unbekannter Schauplatz

Was in The Crew Motorfest sofort auffällt, ist der neue Schauplatz – die Insel O‘ahu / Hawaii, die schon beim ursprünglichen Test Drive Unlimited für spannende Rennen sorgte. Die Insel ist alleine schon deshalb so attraktiv für ein Rennspiel, weil sie mitten im Pazifischen Ozean liegt und für ihr abwechslungsreiches Klima und ihre vielfältige Kultur bekannt ist. Laut Ivory Tower wollte man dies unbedingt im Spiel einfangen und an fast jeder Ecke darstellen. Neben der nahezu einzigartigen Topographie der Insel sind dies nicht nur die vielen kleinen Siedlungen, sondern auch die wunderschönen Kunstwerke, die man überall an den Häuserwänden sieht. Man bekommt hier so viele Eindrücke geboten, wenn man über die Insel cruist, dass man sich kaum entscheiden kann, was einem davon am besten gefällt. Vom Dschungel über weite Landstriche bis hin zu entspannten Fahrten entlang der Küste lässt The Crew Motorfest keine Wünsche offen.

Zwar ist O‘ahu flächenmäßig kleiner als die Karte der USA in The Crew zuvor, aber das wird durch die dichte Atmosphäre mehr als wettgemacht, die einen sofort in die Rennatmosphäre hineinzieht. Typisch für The Crew wurden die verschiedenen Schauplätze etwas aufgepeppt, zum Beispiel mit einem riesigen Looping in der Mitte der Karte, der das Logo des Spiels widerspiegelt, riesigen XXL-Figuren, Racing-Bannern und Objekten am Straßenrand, die auf Events hinweisen, aber auch generell ist der The Crew-Wettkampf hier an jeder Ecke zu spüren. Ich meine mich sogar zu erinnern, dass ich einen Vulkan irgendwo gesehen habe, der später möglicherweise bei Live-Events zum Einsatz kommt. Man muss auch nicht immer unbedingt nur Rennen fahren, sondern kann die Insel ganz entspannt auf eigene Faust erkunden, wenn man möchte, inklusive traumhafter Foto-Spots oder der Suche nach Autowracks in den entlegensten Winkeln.

Der neue Schauplatz in The Crew Motorfest

Damit ist O‘ahu schon jetzt einer der aufregendsten Schauplätze eines Rennspiels, an den man immer wieder gerne zurückkehrt, und sei es nur, um die Schönheit der Insel zu genießen. Die Oldtimer sind dafür übrigens perfekt geeignet, denn diese vermitteln echtes Urlaubsfeeling mit Nostalgiefaktor.

Playlists in The Crew Motorfest

Eine weitere Neuerung bei The Crew Motorfest ist die Art und Weise, wie die Events gestaltet sind. Diese heißen jetzt Playlists und sind thematisch aufgebaut, was einen gewissermaßen dazu zwingt, alle Aspekte des Spiels auszuprobieren. Das kann ein Event sein, in dem man nur mit dem Porsche 911 fährt, oder die Vintage-Playlist, in der man nur mit Oldtimern unterwegs ist, oder die Made in Japan-Playlist, in der nur japanische Boliden gegeneinander antreten. Das zieht sich durch alle Fahrzeugklassen – auch die Offroad-Rennen sind hier vertreten, während man in der Hawaii Scenic Tour die idyllischsten Orte der Insel kennenlernt.

Die Themen beziehen sich auch nicht nur auf die Autos, auch der gesamte Look der Rennen ändert sich. Bei der Vintage-Playlist zum Beispiel liegt ein Retro-Filter über dem Bildschirm, während im Radio echte Klassiker aus den 50er, 60er und 70er Jahren gespielt werden. Ganz im Gegensatz dazu steht die Playlist Made in Japan, deren Rennen meist nachts stattfinden und die Umgebungen in futuristisches Neonlicht tauchen, untermalt vom treibendem Soundtrack von Blondie.

Oldtimer-Rennen mit Vintage-Filter sind eines der Highlights im Spiel

Ivory Tower hat der Kreativität in The Crew Motorfest absolut freien Lauf gelassen, um mehr bieten zu können, als dass sich nur Rennen an Rennen reihen. Abwechslung wird hier definitiv groß geschrieben, so dass sich jede Playlist absolut einzigartig anfühlt. Aufgelockert wird das Ganze durch spontane Herausforderungen auf der Straße, die von Geschwindigkeitsübertretungen bis hin zu Slalomfahrten reichen. Ein weiteres Highlight ist schließlich die Grand Tour mit bis zu 28 anderen Spielern auf zufällig generierten Strecken, die auch schon mal eine komplette Inselumrundung bedeuten kann. Wer Spaß und Zerstörung pur sucht, kann sich schließlich dem Demolition Royale widmen.

Ein Erlebnis für sich

Jede Klasse, jede Playlist und jedes Fahrzeug ist ein Erlebnis für sich und unterscheidet sich deutlich zwischen Straßenrennen und Offroad-Challenges. Das Handling der Fahrzeuge ist schon jetzt erstklassig und irgendwo zwischen tendenziell mehr Arcade und Simulation einzuordnen. Das ist vor allem bei den Drift-Events ein enormer Vorteil und stellt den Spaß in den Vordergrund, anstatt sich mit unkontrollierbaren Fahrzeugen herumschlagen zu müssen. Sollte man doch einmal von der Strecke abkommen, kann man das Event zurückspulen, um beispielsweise kleinere Fahrfehler zu korrigieren. Das heißt aber nicht, dass The Crew Motorfest keine Herausforderungen bietet, die Playlist wird mit zunehmendem Fortschritt deutlich anspruchsvoller, so dass auch echte Racing-Enthusiasten auf ihre Kosten kommen.

Rennen können auch schon mal länger dauern

Als kleinen Bonus erfährt man zudem viel über die Hintergrundgeschichte einzelner Autos und den Marken, die ganz nebenbei erzählt wird, während man O‘ahu erkundet. Auch das ist ein Feature, das man nicht in jedem Rennspiel auf so willkommene Art und Weise sieht. Was mich hingegen in den jüngsten Ubisoft-Spielen zunehmend stört, ist der Coolness-Faktor der Charaktere, der auch hier etwas übertrieben und aufgesetzt wirkt und dem Ganzen ein wenig die Ernsthaftigkeit nimmt. Klar ist es ein cooler Sport, aber die Zielgruppe umfasst sicherlich nicht nur von 12 bis 16 Jahren.

Insgesamt macht The Crew Motorfest technisch und inhaltlich bereits einen recht runden Eindruck. Zudem möchte man nicht nur viele neue Spieler ansprechen, sondern auch die bestehende Community abholen. So können Spieler von The Crew 2 ihre komplette Fahrzeugsammlung in The Crew Motorfest importieren. Zusammen mit dem geplanten langfristigen Support des Spiels dürfte The Crew Motorfest das Racing-Highlight des Jahres oder der nächsten Jahre werden.

Eigene Eindrücke von The Crew Motorfest können ab dem kommenden Wochenende gesammelt werden, wenn die Closed Beta-Phase auf allen Plattformen startet.