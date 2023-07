Test Drive Unlimited Solar Crown Release & erstes Gameplay enthüllt

Beim heutigen TDU Connect Event hat Entwickler KT Racing den Release und das erste Gameplay aus Test Drive Unlimited : Solar Crown enthüllt, das Anfang 2024 erscheint. Während der Show gab es authentische Eindrücke, wie Test Drive Unlimited: Solar Crown als MMO funktioniert, dem Kernkonzept hinter dem Racer.

Startpunkt war das 120 Stockwerke und 540 Meter hohe Solar Hotel, dem zentralen Treffpunkt von Test Drive Unlimited : Solar Crown, wo Spieler nicht nur ihre eigene Suit haben, die man im Laufe des Spiels immer weiter vergrößern kann. Von hier aus starten auch die ersten Rennen und man kann sich mit anderen Spielern verabreden und treffen.

Überall in Hong Kong sind zudem weitere Headquarter verteilt, in der Spieler ihre Zeit verbringen können. Das können Clubs in der Stadt mit DJ Auftritten sein, wo man einfach eine schöne Zeit hat und auf weitere Spieler trifft, um direkt von dort aus neue Rennen zu starten. Schnell wurde klar, dass die individuelle Freiheit einen großen Stellenwert in Test Drive Unlimited : Solar Crown einnimmt und man nicht nur ein Rennen nach dem anderen absolviert.

Für diese stehen dann eine 1:1 Nachbildung der Karte von Hong Kong zur Verfügung, was vor allem ausgedehnte Rennen über teils sehr lange Strecken bedeuten kann. Das Umrunden der Karte dürfte wie in den Vorgängern wieder mehrere Stunden in Anspruch nehmen, nur um eine Vorstellung davon zu bekommen. Laut den Gameplay-Teilnehmern kann man sich ziemlich schnell auf der Karte verlieren.

Test Drive Unlimited : Solar Crown Gameplay

Das Test Drive Unlimited-Feeling ist zurück

In dem Alpha-Gameplay wurden zudem verschiedene Fahrzeughersteller gezeigt, darunter Porsche, Lamborghini, Chevrolet und weitere. Die Fahrzeuge wiesen auch ein Schadensmodell auf, die man auf den Tankstellen der Karte ausbessern kann. Nebenbei können Spieler in Test Drive Unlimited : Solar Crown auch Shoppen gehen, um seinen persönlichen Lifestyle weiter zu formen.

Das Gameplay an sich zeigte auch eine Arte Punktesystem wie in Forza Horizon, die man für Driften, sauberes Fahren usw bekommen. Im Free-Roam sind auch wieder jederzeit Herausforderungen möglich, die man spontan angehen kann. Ob man sein Fahrzeug auch außerhalb der Gebäude verlassen kann, ist nicht klar.

Die Karte an sich wirkte äußerst realistisch und authentisch nachgebildet, nicht ganz so überdreht wie in dem neuen The Crew Motorfest von Ubisoft. An Details spart man dabei nicht, wobei die gezeigte Alpha-Gameplay sicherlich noch Luft nach oben hat. In der Gänze konnte man nach diesem Ersteindruck das typisch Feeling der Test Drive Unlimited-Serie aber sehr gut einfangen.

Am Ende des Event wurde ein Play Test erwähnt, der in naher Zukunft stattfinden wird. Für diesen kann man sich auf der offiziellen Homepage bewerben.

Test Drive Unlimited : Solar Crown erscheint Anfang 2024, wie zuletzt auch von Nacon erwähnt.