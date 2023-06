The Crew Motorfest – Release im September, Closed Beta & neues Gameplay

Ubisoft hat das finale Release-Datum von The Crew Motorfest enthüllt, das am 14. September erscheint. Mit der Ankündigung wurde auch ein spannendes Feature bestätigt, das erstmals in der Insider-Beta gesichtet wurde.

In The Crew Motorfest erkundet man die wunderschöne Insel O’ahu auf Hawaii, der Schauplatz des original Test Drive Unlimited. Spieler tauschen darin in verschiedene Universen der Autokultur ein und meistern neue Herausforderungen alleine, mit oder gegen Freunde.

Dazu steht ein umfassender Fuhrpark der legendärsten Autos aller Zeiten zur Verfügung: Von Oldtimer-Klassikern bis hin zu Elektro-Supersportwagen oder dem brandneuen Lamborghini Revuelto. Wer bereits The Crew 2 besitzt, kann kostenlos seinen kompletten Fuhrpark importieren, wie schon in der Insider-Beta erwähnt wurde.

The Crew Motorfest Editionen

Gameplay & Closed Beta Ankündigung

Die neuen Gameplay-Szenen enthüllen heute außerdem einen Blick auf die Playlists, die thematisch um Fahrzeugmarken und Events aufgebaut sind. Vom Lamborghini Revuelto bis zum Toyota Supra, Hummer EV oder Porsche Taycan Turbo S – einzelnen Marken werden eigene Playlists gewidmet, bis hin zu Rennen, die um die gesamte Insel führen.

Wer schon vor dem Release von The Crew Motorfest loslegen möchte, kann dies anhand der Closed Beta tun, die vom 21. bis 23. Juli 2023 stattfindet. Die Anmeldung dazu kann über die offizielle Homepage vorgenommen werden. Teilnehmer der Insider-Beta nehmen automatisch daran teil und können voraussichtlich den bestehenden Client dafür nutzen-

Wer The Crew Motofest vorbestellt, erhält zusätzlich den Toyota GR Supra 2021 LBWK Edition zum Launch. Mit der Gold oder Ultimate Edition erhält man außerdem einen dreitägigen früheren Zugriff auf das Spiel und den Year 1 Pass.

Weitere Infos von Ubisoft folgen in Kürze.