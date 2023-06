The Crew Motorfest – Insider-Update verrät den Release

Am gestrigen Freitag ist die vierte Insider-Phase von The Crew Motorfest zu Ende gegangen, an der auch Konsolen-Spieler teilnehmen konnten. Ein darauffolgendes Update von Entwickler Ivory Tower verrät heute, wann der Racer erscheint.

In einer Video-Botschaft bedankt man sich zunächst für das zahlreiche Feedback der tausenden von Spielern, die wertvollen Input gegeben haben, um The Crew Motorfest fit für den Release zu machen. In einem geschlossene Discord-Channel wurde viele technische Aspekte angesprochen, aber auch inhaltliche Wünsche geteilt, die man bis zum Release und in zukünftigen Updates für das Spiel umsetzen wird.

Ubisoft betonte hier noch einmal die wertvolle Zusammenarbeit mit den Spielern, der am Ende der Schlüssel zum Erfolg sein wird.

Dann erscheint The Crew Motorfest

Zum Abschluss verriet Senior Creative Director Stéphane Bely, dass The Crew Motorfest im Herbst 2023 erscheint. Einen umfassenden Einblick wird es in der nächsten Woche beim Ubisoft Forward Event geben.

The Crew Motorfest ermöglicht es Spielern, die Playlist ihrer Träume in einer der aufregendsten und lebendigsten offenen Welten zu erfüllen, die man jemals geschaffen hat. Das Spiel ist eines von der Autokultur geprägtes Festival, das an einem der atemberaubendsten Orte der Welt stattfindet: O‘ahu, einer der Hauptinseln des hawaiianischen Archipels.

Das Feedback der Insider-Preview war äußerst positiv, die schon jetzt ziemlich rund lief und für die Umsetzung von allen Seiten gelobt wurde. Ein Gameplay-Leak schaffte es ebenfalls ins Netz, das einige Eindrücke liefert.

Mehr davon gibt es dann in der nächste Woche!