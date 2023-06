Preiserhöhung der Xbox Series X & des Games Pass angekündigt

„Bisher haben wir aufgrund der Preiserhöhung keinen Rückgang der Nachfrage festgestellt, aber wir müssen beobachten, was sich in Zukunft auf dem Markt entwickeln wird.“

Wirklich überraschend kommt diese Ankündigung nicht, die Microsoft zuvor schon einmal angedeutet hat. Zwar geht die weltweite Inflation inzwischen zurück, gilt weiterhin aber als zu hoch, um in bestimmten Branchen wettbewerbsfähig zu bleiben. Wie schon bei Sony ist dies auch bei Microsoft ein bisher einmaliger Vorgang, den es so noch nicht gab.

„Wir halten seit vielen Jahren an unseren Preisen für Konsolen fest und haben die Preise angepasst, um die Wettbewerbsbedingungen in jedem Markt widerzuspiegeln“, so Kari Perez, Head of Communicartions at Xbox.

In einem kurzen Statement gegenüber The Verge sagte Microsoft:

