Sony kündigt Preiserhöhung der PS5 an, so teuer wird die Konsole

„Obwohl diese Preiserhöhung angesichts des aktuellen globalen Wirtschaftsumfelds und seiner Auswirkungen auf das Geschäft von SIE eine Notwendigkeit ist, bleibt unsere oberste Priorität die Verbesserung der PS5-Versorgungssituation, damit möglichst viele Spieler alles erleben können, was PS5 bietet und was noch kommen wird.“

In Europa bedeutet dies, dass der Preis der PS5 Disc Edition auf 549 EUR steigt und der Preis der Digital Edition auf 449 EUR . Eine Preiserhöhung um 50 Euro, die ab sofort gilt. Entsprechende Game Bundle werden damit also auch teurer.

„Wir sehen hohe globale Inflationsraten sowie ungünstige Währungstrends, die sich auf die Verbraucher auswirken und Druck auf viele Branchen ausüben. Aufgrund dieser schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen hat SIE die schwierige Entscheidung getroffen, den empfohlenen Verkaufspreis (UVP) von PlayStation 5 in ausgewählten Märkten in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA), dem asiatisch-pazifischen Raum (APAC), Lateinamerika ( LATAM) sowie Kanada. In den USA wird es keine Preiserhöhung geben.“

Wie Sony auf dem offiziellen PlayStation Blog mitteilt, reagiert man damit auf die weltweiten wirtschaftlichen Umstände, die es nicht möglich machen, die PS5 zum bisherigen Preis anzubieten. Das ist in der Tat ein bislang einmaliger Vorgang in der Geschichte von PlayStation.

Was seit Monaten vermutet wird, macht Sony nun offiziell und kündigt eine offizielle Preiserhöhung der PS5 in ausgewählten Märkten an. Wie verraten euch, wie teuer Konsole wird.

What do you think?