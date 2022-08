Layers of Fears liefert neue Eindrücke von der gamescom

„Wir bringen ein für uns ganz besonderes Franchise in einer neuen Form zurück, die den Spielern ein wirklich frisches Spielerlebnis bietet und ein neues Licht auf die Gesamtgeschichte wirft. Unser Plan war es, die Spiele neu zu erstellen, aber wir wollten es nicht zu einer einfachen Sammlung von zwei remasterten Spielen machen. Wir haben einen neuen Ansatz erarbeitet, der vielleicht noch nicht offensichtlich ist. Aber ich kann euch sagen, dass es einen Grund gibt, warum wir es Layers of Fear’s genannt haben.“

Layers of Fears wird diesmal mithilfe der Unreal Engine 5 entwickelt und setzt auf Features wie 4K Auflösung, Raytracing-Effekte, HDR, eine immersive Beleuchtungstechnik dank Lumen, sowie einen frischen Blick auf die Geschichte von Layers of Fear.

Noch einmal muss man in Layers of Fear dem gruseligen Wahnsinn gegenüberstehen, der sich über Generationen erstreckt. Diejenigen, die nach noch mehr viszeralem Nervenkitzel suchen, werden außerdem das iCUE-Integrationssystem von CORSAIR zu schätzen wissen, das dynamische Lichteffekte bietet, die ihren Desktop in eine vollständig synchronisierte Echtzeit-Visualisierung von Aktionen im Spiel verwandelt.

