Deliver Us Mars mit neuen Eindrücken von der gamescom

Trotz der kürzlichen Verschiebung hat man heute ein paar neue Eindrücke zu Deliver Us Mars, das derzeit von KeokeN Interactive entwickelt wird.

Das neue Video widmet sich dem Story-Konzept, in der man die wahren Absichten der „Outward“-Organisation enthüllt und gleichzeitig mehr über das Schicksal von Kathys Vater erfährt.

In Deliver Us Mars schließt man sich der Besatzung des Zephyr-Spaceshuttles auf einer verzweifelten Mission zum Roten Planeten an. Nach wie vor ist es das Ziel, die schnell zerfallende Erde zu retten, indem man lebenswichtige Kolonisationsschiffe zurückholt, welche als ARKs bekannt sind und die die schattenhafte Organisation „Outward“ Jahre zuvor gestohlen hat.

Kathy hat jedoch eine andere persönliche Motivation, sich der Mission zur Rettung der Menschheit anzuschließen: Ihr Vater, Isaac, schloss sich Outward auf seiner Flucht zum Mars an, nachdem er gezwungen war, seine Tochter zurückzulassen, als sie ein Kind war. Nachdem eine mysteriöse Nachricht vom Roten Planeten auf eine Verbindung zu ihrer Vergangenheit hinweist, ist Kathy entschlossen, dessen Quelle zu zu finden.

Während es in Deliver Us Mars darum geht, die Welt zu retten, ist es auch eine persönliche Geschichte über einen Vater und sein Kind. Kathys Beziehung zu ihrem Vater wird im Laufe des Spiels in einer Reihe von Flashback-Sequenzen detailliert beschrieben, die den Spielern zeigen, warum Isaacs schwierige Entscheidung, Kathy zurückzulassen, für sie beide so schmerzhaft war.

Deliver Us Mars erscheint 2023.