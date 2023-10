Quantum Error im Test, der nächste Flop des Jahres?

Im Grunde recht Schade drum, nachdem so viel Arbeit und Zeit in das Projekt geflossen sind. Offiziell erscheint Quantum Error am 03. November 2023.

Die ersten Reviews zum Spiel lassen zumindest nichts Gutes erahnen, die Quantum Error zwar einige gute Ideen abgewinnen können, so recht zuordnen kann man das Spiel jedoch nicht, das in keinem der vereinnahmten Genres zu überzeugen weiß.

Die Anzahl der Spiele, die in diesem Jahr unterdurchschnittlich abschneiden, häufen sich in den letzten Wochen. Mit Quantum Error scheint der nächste Kandidat gefunden zu sein, der wenig Begeisterung für sich verbuchen kann.

