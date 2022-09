Rise of the Ronin für PS5 enthüllt, erster Trailer

Koei Tecmo und Sony haben mit Rise of the Ronin ein neues Action-RPG vomn Team Ninja angekündigt, das sich beim State of Play mit einem ersten Trailer zeigt.

Rise of the Ronin ist ein Open-World-Action-Rollenspiel, das sich auf Kämpfe konzentriert und in Japan zu einer Zeit großer Veränderungen spielt. Schauplatz ist das Ende einer 300 Jahre langen Edo-Periode, die allgemein als „Bakumatsu“ bekannt ist. Japan steht vor den dunkelsten Zeiten, in denen es mit seinen unterdrückerischen Herrschern und tödlichen Krankheiten zu kämpfen hat, während der westliche Einfluss durchdringt und ein Bürgerkrieg zwischen dem Tokugawa-Shogunat und den Anti-Shogunat-Fraktionen tobt.

Rise of the Ronin

In dieser Zeit verkörpert man einen Ronin-Charakter, einen Krieger, der an keinen Meister gebunden und frei ist, seine eigenen Entscheidungen zu treffen. Hierzu taucht man in eine historisch inspirierte Welt ein, während man mit Katanas und dergleichen mit neuen Schusswaffen zusammenbringt, die die einzigartige Persönlichkeit seiner Zeit darstellen.

„Wir bei Koei Tecmo hatten in der Vergangenheit viele Titel, die auf der Geschichte basierten. Aber mit Rise of the Ronin haben wir uns vorgenommen, den nächsten großen Schritt zu machen. Durch die Nutzung aller Fähigkeiten und Kenntnisse, die wir im Laufe der Jahre erworben haben, wollten wir die Dinge wirklich auf die nächste Stufe heben, indem wir versuchten, die kritischste Revolution in der Geschichte Japans einschließlich der dunkelsten und hässlichsten Kapitel, vor denen viele zurückschrecken werden, gründlich darzustellen . Dies ist zweifellos das bisher ehrgeizigste und herausforderndste Projekt für Team Ninja Studio. Dennoch lassen wir uns von unserer Erfahrung in der Entwicklung von Samurai- und Ninja-Actionspielen auf dieser Reise leiten.“ PlayStation Blog

Wann Rise of the Ronin erscheint, ist gegenwärtig noch unklar.