Saints Row – Beeindruckende Screenshots vorm Showcase geleakt

Wer nicht bis zum morgigen Saints Row-Showcase warten kann, bekommt heute einen kleinen Vorgeschmack auf das Reboot der Serie. Einige Screenshots der Umgebungen haben bereits jetzt den Weg ins Netz gefunden und lassen einen wirklich mit staunen zurück.

Online gestellt hat diese der Senior Environmental Artist Tim Wasson via ArtStation, diese dann aber auch wieder umgehend gelöscht. Zu spät, denn das Internet vergisst nur selten und so kann man die Screenshots wunderbar auf Reddit & Co. betrachten.

Unklar ist, ob diese tatsächlich die finale Spielgrafik repräsentieren, denn ArtStation ist vielmehr eine persönliche Kunstgalerie von Artists und Künstlern. Ganz abwegig ist die Qualität aber auch nicht, wie schon manche Spiele dieser Generation bewiesen haben. Dennoch weicht die visuelle Qualität ein wenig von dem ab, was Deep Silver zuletzt an Gameplay aus dem Spiel gezeigt hat.

Die vollständige Galerie aus dem Leak hat man auf Reddit zusammengefasst, die verschiedene Eindrücke der South-West-Region der USA zeigen, einschließlich erstaunlicher Details und der Beleuchtung.

Saints Row Showcase am Mittwoch

Mehr zu Saints Row gibt es morgen Abend ab 21 Uhr beim nächsten offiziellen Showcase. Bei diesem stellt man hauptsächlich die Anpassungsmöglichkeiten vor, die über alles hinaus gehen werden, was man bisher von der Serie her kennt.

Dazu gibt es einen brandneuen Trailer, der sich ganz auf die Anpassungsmöglichkeiten in allen Aspekten der Spielerwahl im Spiel konzentriert. Dies umfasst auch die „unglaublichen Möglichkeiten“, wie man in Saints Row sein eigener Boss sein kann. Außerdem gibt es eine unglaubliche Menge an Fahrzeugoptionen und Tools zur Waffenanpassung, sowie hat man die Grenzen des Geschlechts und der Einschränkungen für die Spieler aufgehoben.

Alle Infos vom Saints Row-Showcase gibt es dann morgen Abend hier bei uns!