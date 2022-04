Saints Row – Customization-Showcase für diesen April angekündigt

Saints Row erscheint nach der jüngsten Verschiebung nun am 23. August 2022 für Xbox One und Xbox Series X|S, PlayStation 4 und PS5, sowie für den PC.

Vorab verrät man schon soviel, dass sich sowohl langjährige Fans als auch Neulinge auf die Anpassungsmöglichkeiten in allen Aspekten der Spielerwahl im Spiel freuen können. Dazu verspricht man unglaubliche Möglichkeiten, etwa sein eigener Boss zu sein. Darüber hinaus wird man die Breite und Tiefe der Anpassungsmöglichkeiten zeigen, die das Team von Volition in den Titel eingebunden hat.

Der Showcase ist für den 20. April geplant und umfasst dann nicht nur neue Eindrücke im Trailer, sondern auch Interviews und Insider-Informationen, mit denen man exklusive Details zu den extrem umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten von Saints Row enthüllt. An der Show nehmen Teil die Schauspielerin und Moderatorin Mica Burton, die den Showcase moderiert, sowie führende Mitglieder des Entwicklers Volition Inc.

Deep Silver und Volition Games blicken in diesem April wieder auf das Saints Row-Reboot, zu dem man einen Customization-Showcase angekündigt hat. Wie der Name schon verrät, dreht sich diesmal alles rund um Anpassungen.

What do you think?