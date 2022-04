Saints Row – Like a Boss-Anpassungsoptionen vorgestellt

Und natürlich hat man die Waffen nicht vergessen, die sich in Farbe, Muster, Decals und Material eurem persönlichen Stil anpassen. Wem das nicht reicht, kann sich abschließend dem eigenen Hauptquartier oder der ganzen Stadt widmen, wie man an einem Beispiel erkärt:

Weiter ging es mit der Fahrzeug-Personalisierung, die sich an die wahren Schrauber da draußen richtet – und das nicht nur aus ästhetischer Sicht. Upgrades, ikonische Fähigkeiten und sogar der Motorensound sind Teil der Anpassungs-Möglichkeiten in Saints Row. Insgesamt stehen hier 80 Fahrzeuge bereit, die gefunden und gesammelt werden, sowie vom Pre-set bis ins Detail angepasst werden können. Sogar eine riesige Metallkugel lässt sich hier am Heck anbringen und als tödliche Waffe durch die Stadt schleifen.

Ob Gesicht, Body, Haare, Fahrzeuge oder Waffen, in Saints Row hat man den Customization-Optionen keinerlei Grenzen gesetzt. Dabei macht man nicht einmal mehr halt vor Geschlechtern, ganz nach dem Motto: sei wer du willst und am Besten euer eigener Boss.

