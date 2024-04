Stellar Blade: Alles, was ihr zum Release des Action-Adventures wissen müsst

Stellar Blade ist das erste Konsolenspiel des südkoreanischen Entwicklerstudios Shift Up, die bisher in erster Linie an Mobile-Titeln gearbeitet haben. Wir geben euch einen Überblick über das Spiel und erzählen euch alles, was ihr zum Release des PS5-exklusiven Action-Adventures wissen müsst.

In Stellar Blade begeben sich die Spieler auf eine Reise, um die Menschheit vor dem Untergang zu retten. Dabei erleben sie packende Kämpfe im Stil von God of War und eine Geschichte voller überraschender Wendungen, während sie die Geheimnisse um den Untergang der Erde lüften. In der Rolle der Protagonistin EVE stellen sie sich in ein postapokalyptisches Science-Fiction-Szenario allerlei Gefahren, wobei die mächtigen Naytiba-Monster eine besondere Rolle spielen.

Stellar Blade: Die wichtigsten Infos zum Relase

Zuerst klären wir die wichtigsten Fragen, die sich bei jedem Release stellen:

Wann erscheint Stellar Blade? Der Release erfolgt am 26. April 2024.

Der Release erfolgt am 26. April 2024. Für welche Plattformen erscheint Stellar Blade? Der Titel wir exklusiv auf der PS5 veröffentlicht.

Der Titel wir exklusiv auf der PS5 veröffentlicht. Wie groß fällt der Download aus? Die Downloadgröße ist mit 30,448 GB vergleichsweise kompakt. Dazu kommen noch mal knapp 4 GB aus dem Day-One-Patch .

Die Downloadgröße ist mit 30,448 GB vergleichsweise kompakt. Dazu kommen noch mal knapp 4 GB aus dem . Wie ist die Altersbeschränkung? Stellar Blade ist ab 18 Jahren freigegeben.

Stellar Blade ist ab 18 Jahren freigegeben. Erscheint das Spiel unzensiert? Ja!

Ja! Gibt es eine Deluxe-Edition? Ja, neben der Standard-Version gibt es auch eine Digital Deluxe Edition mit einer ganzen Reihe von kosmetischen Inhalten.

Jetzt seid ihr auf dem aktuellsten Stand und wisst alles, was ihr zum Release wissen müsst. Wenn ihr zudem wissen wollt, ob das Spiel den Erwartungen gerecht wird, lohnt sich ein Blick auf Metacritic. Die bisherigen Reviews versprechen ein spaßiges Actionspiel mit hervorragender Technik. Im PS Store könnt ihr übrigens eine Gratis-Demo zum Spiel herunterladen und es einfach selbst ausprobieren.

Darum geht’s in Stellar Blade

Stellar Blade ist in einer fernen Zukunft angesiedelt. Die Erde wurde von grausamen Monstern überrannt und die mittlerweile stark augmentierte Menschheit ist in den Weltraum geflüchtet. Von dort aus werden immer wieder Landungstrupps auf die Erde geschickt, um den Planeten zurückzuerobern. EVE ist Teil eines solchen Landungstrupps. Bei der Ankunft auf der Erde wird allerdings ihre gesamte Mannschaft ausgelöscht.

In der Folge versucht sie zusammen mit der Hilfe einiger auf der Erde verbliebener Menschen, ihre Mission doch noch zu einem erfolgreichen Ende zu bringen. Das Gameplay ist actionreich und herausfordernd, soll aber vom Schwierigkeitsgrad her nicht ganz auf dem hohen Level der FromSoftware- oder Team Ninja-Spiele liegen.

ShiftUp hat inzwischen alle Geschütze für den Launch am Freitag in Stellung gebracht, einen Day One-Patch veröffentlicht, die New Game+ Option hinzugefügt und für Käufer der Disc Edition ein Wendecover beigefügt. Was will man mehr?

Landet Stellar Blade bei euch in der Konsole?