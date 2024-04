Stellar Blade: Erste Tests können sich sehen lassen

„In einem Jahr, in dem das First-Party-Angebot von Sony geradezu erschreckend dürftig zu sein scheint, ist Stellar Blades beharrliches Streben nach einem fesselnden und ausgefeilten Singleplayer-Action-Adventure willkommener denn je – auch wenn sich vieles davon wie eine liebevolle Interpretation der größten Hits anfühlt der vergangenen Genre-Koryphäen. Nichtsdestotrotz werden Fans von großartig gerenderten, hochdynamischen Action-Abenteuern mit viel Stil viel Freude an Shift Ups herausragendem PlayStation-Debüt haben.“

In „Stellar Blade“ retten Spieler die Menschheit vor dem Untergang, erleben heiße Kämpfe und eine Geschichte voller überraschender Wendungen, während sie die Geheimnisse um den Untergang der Erde lüften. Dabei sieht sich der Spieler in der Rolle der Protagonistin EVE in einem postapokalyptischen Science-Fiction-Szenario und mit sich allerlei Gefahren stellen, bei denen vor allem die mächtigen Naytiba-Monster eine besondere Rolle spielen.

