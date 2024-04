Gori: Cuddly Carnage – Der knuffige Wahnsinn startet im August

Der Wahnsinn startet am 29. August für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC. Der neue Release-Date-Trailer zeigt schon einmal auf, worauf sich Spieler gefasst machen müssen.

Eine Katze mit süßen Pfoten und bösartigen Krallen, Gori, mit seinem freundlichen Hoverboard F.R.A.N.K und die immer traurige KI CH1P sind die Einzigen, die zwischen dem, was von der Gesellschaft noch übrig ist, und der entzückenden Armee – einer Horde verrückter, blutrünstiger Einhörner – stehen, die auf die totale Zerstörung der Welt ausgerichtet sind. Diese Sammlung ehemaliger Spielzeuge, die zu Tyrannen wurden, wurde versehentlich vom unglücklichen Professor Y entfesselt und durchstreifen nun die Erde unter der Führung von Pinky, dem kranken Diktator an der Spitze der Ultra Pets.

What do you think?