Lords of the Fallen: Update 1.5 verwandelt das RPG in ein Rogue-lite

Für „Lords of the Fallen“ ist heute ein neues Update erschienen, dass das Spiel vom Souls-like in ein Rogue-like verwandelt. Was es damit auf sich hat, verraten wir hier.

Das Update 1.5 gibt „Master of Fate“ gibt dem Spieler die Möglichkeit, sein Spielerlebnis mit dem genre-definierenden erweiterten Spielmodifikatorsystem vollständig anzupassen. Dieses ermöglicht sieben verschiedene Aspekte des Spiels zu optimieren, darunter zufällige Gegner-Spawns, zufällige Beute-Drops, eine variable Mob-Dichte und einen Ironman-Modus für die mutigsten Herausforderer.

„Master of Fate“ ist damit der Höhepunkt von über 30 Updates seit der Veröffentlichung im vergangenen Jahr, die zu erheblichen Verbesserungen der Performance, Stabilität und Optimierung sowie einem Schwierigkeitsausgleich als Reaktion auf das Benutzerfeedback geführt haben.

Saul Gascon, Producer und Studioleiter von HEXWORKS, erklärt:

„Wir möchten den vielen Spielern danken, die sich seit unserem Start vor sechs Monaten für Mournstead entschieden haben; Ihr Glaube an unsere Vision war für uns eine echte treibende Kraft. Als Reaktion auf ihre Unterstützung für das Spiel haben wir den Zeitraum des Live-Supports für Lords of the Fallen mit einer ehrgeizigen Roadmap für die Zeit nach der Veröffentlichung erweitert. Dies basierte auf vier bedeutenden Inhaltsaktualisierungen sowie zahlreichen kleineren Veröffentlichungen, die jede Menge neue Inhalte sowie erhebliche Performance- und Stabilitätsverbesserungen beinhalteten. Das Erreichen von Version 1.5 mit dem Master of Fate-Update und seinem wirklich bahnbrechenden Modifikatorsystem markiert den Abschluss dieser Roadmap und macht das Lords of the Fallen-Erlebnis zum besten, das es je gab.“

Lords of the Fallen Update 1.5 Patch Notes

Erhebliche Performance-, Optimierungs- und Stabilitätsverbesserungen

Schwierigkeitsausgleich, einschließlich Reduzierung der Mob-Dichte und abgeschwächter Fernkampfangriffe

Geteilter PvP- und PvE-Spielausgleich

Online-Multiplayer-Verbesserungen für verbessertes Matchmaking und Verbindungsstabilität

Neue Questreihen, darunter „Season of the Dleak“, „Trial of the Three Spirits“ und „Way of the Bucket“.

Neue Rüstungs- und Waffensets

Zusätzliche geheime Waffenfähigkeiten des Bosses

Verbesserte Boss-Begegnungen mit zusätzlichen Movesets und neuer KI

12 neue Zauber, darunter die Arena-vernichtende Selbstverbrennung

Neue schwere Hits: Jede Waffenfamilie verfügt jetzt über zwei einzigartige Finisher: einen für das einhändige Führen und einen anderen für das zweihändige Führen mit zwei Händen

Drei neue Projektile: Bluterbrochenes, Sprengminen und Frostwürmer

QOL-Updates, einschließlich: Inventarerweiterung, Zurücksetzen des Erscheinungsbilds, Speicherfunktionalität und Neubindung des Gamepads

„Lords of the Fallen“ ist bald außerdem mit einem Rabatt von 50 % im PlayStation Store verfügbar.