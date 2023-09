ScapeGoat – Entsteht hier ein heimlicher Final Fantasy-Konkurrent?

Im Netz ist eine mysteriöse Teaser-Webseite mit dem Namen ScapeGoat aufgetaucht, die auf eine kommende Ankündigung eines Rollenspiels hinweist. Auf den ersten Blick könnte man hier einen direkten Konkurrenten zu Final Fantasy vermuten.

Analysiert man die Webseite des noch unbekannten Entwicklers dahinter, steht ScapeGoat zunächst für Sündenbock, was weniger der Spielname als die Thematik sein könnte. Im Vordergrund werden verschiedene Charaktere mit ihren Waffen gezeigt, die in ihrer Art und dem Style an japanische Rollenspiele mit westlichen Einflüssen erinnern, also das, was Final Fantasy 16 zuletzt gemacht hat.

Passend dazu gibt es einen Twitter (X) Account, auf dem zu lesen ist:

„Es ist nur das Key Visual zu sehen und Hintergrundmusik zu hören, aber man kann einen Blick auf eine majestätische neue Welt und eine charakterbasierte Geschichte erhaschen.“

Netz spekuliert über ScapeGoat

Das spricht ebenfalls stark für ein Rollenspiel, was die Spieler bereits in helle Aufregung versetzt und spekulieren lässt. Der Bergriff Sündenbock steht umgangssprachlich für eine Person, die für etwas verantwortlich gemacht wird, das jemand anderes getan hat, findet aber auch in der Religion Anwendung, wo jemand in die Wildnis entlassen wird, der alle Sünden und Unreinheiten mit sich trägt und dafür geopfert wird. Weitere Bedeutungen oder Abwandlungen des Begriffs findet man im antiken Judentum, in der christlichen Perspektive, aber auch im alten Griechenland und Syrien, wo es eine besondere Erwähnung findet.

Die Premiere von ScapeGoat, oder wie das Spiel am Ende auch heißen wird, ist für den 14. / 15. September geplant. Bis dahin bleibt es vor allem ein Mysterium, da selbst Größen wie Dengeki oder die Famitsu bisher nicht wissen, was sich dahinter verbirgt, aber darüber berichten.

Momentan bleibt also nichts weiter, als abzuwarten und in der kommenden Woche gespannt sehen, was sich hier auftut.