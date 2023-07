SEGA stellt offizielles gamescom Line-up vor

Vom 23. bis 27. August 2023 werden die Besucher des SEGA-Standes auf der gamescom zudem in ein SEGA-Wunderland mit Themenbereichen zu einigen der größten kommenden Titel, einem Lounge-Bereich mit noch mehr spielbaren Titeln und einer ganz besonderen Zusammenarbeit mit der LEGO Group entführt, um die Veröffentlichung des neuen LEGO Sonic The Hedgehog in diesem Monat zu feiern.

SEGA wird auch in diesem Jahr auf der gamescom vertreten sein, die heute das offizielle Line-up vorstellen, das man in Köln erleben kann.

