Sony soll an neuem PS2-Emulator arbeiten

Vor einem knappen Jahr hat Sony das Abo-Modell PS Plus grundlegend umgekrempelt. Klassische Games aus der PS1-, PS2- und PSP-Zeit, die zuvor über PS Now gespielt werden konnten, wanderten so ins höchste Tier PS Plus Premium. Alles in Butter also? Nicht ganz. Spieler berichten immer wieder von Performance-Problemen, die Qualität der Titel schwankt demnach sehr. Jetzt gibt es ein neues Gerücht, laut dem Sony selbst an einem Emulator für PS2-Spiele arbeiten soll.

Neuer PS2-Emulator in Arbeit?

Wie PlayStation Universe mit Verweis auf einen YouTuber berichtet, soll Sony an einem Emulator für PS2-Spiele arbeiten. Wann und in welcher Form dieser erscheinen könnte, wird dabei allerdings nicht erwähnt. Zurzeit gibt es eine große Auswahl an PS2-Titeln, die mit PS Plus Premium gespielt werden können und Sony liefert auch regelmäßig neue Spiele nach. Die angesprochenen Probleme bei manchen Versionen und die große Zahl immer noch fehlender Titel könnte Sony zum Umdenken bewogen haben.

Mit einem ordentlichen Emulator könnten schon vorhandene Games möglicherweise besser laufen, gleichzeitig würde er ermöglichen, viele weitere Spiele aus der beliebten Ära wieder verfügbar zu machen. Eine Bestätigung oder Dementierung von Sony steht natürlich noch aus. Das Gerücht würde allerdings zur Ankündigung passen, dass PS Plus schon in wenigen Tagen deutlich teurer wird.

Ein PS2-Emulator wäre also für Fans von Klassikern eine willkommene Neuerung, noch mehr dürften allerdings auf einen Emulator für die PS3 warten. Hier ist die Situation nämlich deutlich verfahrener. Die PS3 setzte auf eine bestimmte Software, die Sony teilweise selbst nicht mehr zu verstehen scheint. Dadurch sind Spiele aus dieser Zeit nur über Streaming verfügbar. Auf dem neuen Handheld PlayStation Portal könnt ihr sie deshalb beispielsweise überhaupt nicht spielen.

In jedem Fall fährt Sony einen widersprüchlichen Kurs beim Thema Klassiker. Einerseits gibt es viele wichtige Spiele und eine große Fanbase, die diese gerne spielen würde. Gleichzeitig scheint sich Sony aber nicht entscheiden zu können, ob und wie sie diese Nachfrage bedienen wollen.