Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin – Trials of the Dragon King erscheint im Juli

Square Enix hat das Release-Datum zum nächsten DLC in Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin bestätigt, der im Juli erscheint.

Der erste Part nennt sich Trials of the Dragon King und wird ab dem 20. Juli verfügbar sein, gefolgt von Wanderer of the Rift und Different Future, die zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Mit Trials of the Dragon King kann an sich zunächst auf neue Jobs, Waffen und Accessoires freuen, während man mit Equipment auch eine neue Kategorie einführt. Außerdem beinhaltet der DLC einige neue Stories, neue Areale zum Erkunden und entsprechende Herausforderungen, die auf die Spieler warten.

DLCs nur über den Season Pass erhältlich

Wie zuvor schon angemerkt, wird es die DLC-Inhalte für Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin ausschließlich über den Season Pass geben und nicht separat. Das ist umso ärgerlicher, da es den Season Pass nur zusammen mit der Digital Edition von Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin zu kaufen gibt und nicht separat. Das Nachsehen haben in dem Fall die Käufer der Disc-Version. Ob Square Enix hier noch einmal umdenkt, ist derzeit ungewiss.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin wurde in Zusammenarbeit mit Tetsuya Nomura (Final Fantasy VII, Kingdom Hearts) und Team NINJA/KOEI TECMO GAMES (Ninja Gaiden / Nioh) entwickelt. Damit geht man völlig neue Wege in der Final Fantasy-Reihe und möchte sowohl bestehende Fans als auch neue Spieler ansprechen, in dem sich hier eine reichhaltige Geschichte mit dem Protagonisten Jack entfaltet.

Eindrücke aus dem Spieler liefert noch einmal unser damaliges Review.