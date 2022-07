Sword and Fairy: Together Forever – Combat-Trailer mit neuen Eindrücken

Eastasiasoft zeigt heute den Combat-Trailer für das von chinesischer Mythologie inspirierte Action-Rollenspiel Sword and Fairy: Together Forever, einem brandneuen eigenständigen Spiel der bekannten und beliebten Reihe.

Der Trailer zeigt Kämpfe in Echtzeit, Zaubersprüche, das Skill-Entwicklungssystem und wie man feindliche Angriffe kontert. Eine der größten Neuerungen in Sword and Fairy: Together Forever ist der Wechsel weg von den rundenbasierten Mechaniken der Vorgänger hin zu flüssigen Echtzeitkämpfen. Die Feinde sind auf dem Feld sichtbar, so dass der Spieler entweder angreifen kann oder aber versuchen, Kämpfe zu vermeiden.

Wenn der Kampf erst einmal begonnen hat, ist er schnell und fieberhaft. Der Spieler setzt Kombos ein, die mit zunehmendem Level seines Charakters immer länger und stärker werden. Jedes Mitglied der Abenteurergruppe des Spielers besitzt einzigartige Fähigkeiten, das es unverzichtbar macht. Um die Zusammensetzung des Teams noch individueller zu gestalten und auszubalancieren, können den Mitgliedern Elemente zugewiesen werden.

Der Spieler kann auch zwischen den verschiedenen Charakteren wechseln, die er aktiv kontrolliert. So hat er auf dem Schlachtfeld in jeder Situation die volle Kontrolle. Epische Bosskämpfe erfordern schnelles strategisches Denken und bieten die Möglichkeit von „Quick Time Events“, durch die der Spieler in cinematischem Stil Bonusschaden verursachen kann.

Durch präzises Ausweichen wird die Zeit vorübergehend verlangsamt und der Gegner ist anfällig für einen Gegenangriff. All diese Mechaniken sind mit einer intuitiven Steuerung verwoben und machen Sword and Fairy: Together Forever zu einem gewaltigen Sprung nach vorne und zum perfekten Einstiegspunkt für neue Spieler, denn für die Reihe beginnt ein neues Zeitalter der Action-RPG-Kämpfe.

Sword and Fairy: Together Forever wird am 4. August 2022 für PlayStation 5 und PS4.