Tales of the Shire – Neues Herr der Ringe-Spiel für 2024 angekündigt

Private Division und Weta Workshop haben mit Tales of the Shire ein neues Spiel im Herr der Ringe-Universum angekündigt. Der Titel soll 2024 für PC und Konsolen erscheinen. Welche Konsolen damit genau gemeint sind, ist bisher noch unklar. Der kurze Teaser verrät allerdings noch nicht viel über das neue Spiel.

Das ist Tales of the Shire

Auf große Action solltet ihr allerdings nicht hoffen. Es wird sich bei Tales of the Shire nämlich um ein entspanntes Abenteuer fernab von Orks und Ringkriegen handeln. Das gezeigte Material deutet darauf hin, dass ihr euren eigenen Hobbit erstellen und euch dann ein Zuhause aufbauen könnt. Der Vergleich zu Animal Crossing oder Disney Dreamlight Valley liegt nahe und dürfte nicht allzu weit daneben liegen.

Tatsächlich würde so ein Spiel sogar ganz gut zur Vorlage passen. Die Hobbits aus Herr der Ringe werden nämlich als sehr Genügsam beschrieben. Am liebsten kümmern sie sich um ihren Garten und schnacken mit ihren Nachbarn. Die Abenteuer von Bilbo, Frodo, Sam und Co. sind also eher eine Ausnahme als die Regel. Es ist natürlich trotzdem gut vorstellbar, dass auch in Tales of the Shire der ein oder andere bekannte Charakter auftritt. Gerade der Zauberer Gandalf würde sich hier anbieten. Der ist nämlich als Hobbitfreund bekannt und hunderte von Jahren alt, ließe sich also auch gut in eine Erzählung abseits des eigentlichen Plots einbauen.

Was euch in Tales of the Shire letztendlich wirklich erwartet, erfahren wir wohl erst, wenn die Entwickler sich entscheiden, mehr Material dazu zu veröffentlichen. Nach dem Gollum-Flop kann das Herr der Ringe-Universum auf jeden Fall ein gutes neues Spiel gebrauchen. Ob die Fans dabei auf eine gemütliche Farming-Sim gewartet haben, steht natürlich auf einem anderen Blatt. Sobald es neue Infos zum Titel gibt, werden wir natürlich darüber berichten. Den ersten Teaser zum Spiel könnt ihr euch hier anschauen: