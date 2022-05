Das charmante Open-World-Adventure Tchia von Awaceb verpasst den Release in diesem Frühjahr und erscheint erst 2023.

Das teil der Entwickler in einem kurzen Development-Update mit, in dem es heißt, dass man das bestmögliche Spiel abliefern möchte, was dementsprechend mehr Zeit benötigt. Zwischendurch wird es aber immer wieder Updates geben. Auf Twitter heißt es:

„Wir sind überwältigt, wie weit uns dieses Projekt, inspiriert von einer winzigen Insel, die wir Heimat nennen, gebracht hat. Nach drei Jahren voller Leidenschaft und harter Arbeit sind wir es uns selbst und allen, die uns unterstützt haben, schuldig, das bestmögliche Spiel abzuliefern. Zu diesem Zweck haben wir beschlossen, unser Veröffentlichungsfenster auf Anfang 2023 zu verschieben. Diese zusätzliche Zeit wird es uns ermöglichen, jeden Aspekt des Spiels wirklich zu verbessern und all die kleinen Details auszuarbeiten, von denen wir wissen, dass sie Tchia zu einem wirklich besonderen Erlebnis machen werden. Nochmals vielen Dank für Ihre Unterstützung. Auf dem Weg zur Veröffentlichung haben wir eine Menge aufregender Dinge zu zeigen, also bleibt dran!“

In Tchia ist der Name des Spiels und der Protagonistin gleich, ein junges Mädchen, das auf eine unglaubliche Entdeckungs- und Wachstumsreise durch eine fantastische Welt geht, die von den Inseln Neukaledoniens inspiriert wurde. Spieler entdecken dabei die reiche Kultur und Tradition Neukaledoniens, während sie sich einer ominösen Bedrohung stellen müssen, die sich über den Inseln abzeichnet.

Tchia ist ab Anfang 2023 erhältlich.