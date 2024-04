Tekken 8: Season 1 Update mit Lidia Sobieska – Termin, Details & Trailer

Bandai Namco hat die ersten Details zum Season 1 Update in „Tekken 8“ geteilt, mit dem Lidia Sobieska dem Roster hinzugefügt wird.

Die Season 1 bekommt mehrere Updates, in denen Bandai Namco zusätzliche Inhalte hinzufügt. Dazu gehört die neue Stage Seaside Resort und ein Fotomodus, die zusammen mit Lidia in diesem Sommer verfügbar sind. Zuvor erscheint ein Battle Balance-Patch, von dem alle Spieler profitieren und der noch in diesem Frühjahr verfügbar sein wird. Im Herbst folgt schließlich ein neues Kapitel in der Tekken 8 Story, einschließlich zwei neuer Spielmodi – Online Practice und Ghost vs Ghost.

Über Lidia Sobieska

Lidia wurde in eine Familie hineingeboren, aus der viele prominente Politiker hervorgingen, heißt es in ihrem CV. Trotz ihres familiären Hintergrunds hatte Lidia nicht vor, Politikerin zu werden. Stattdessen wollte sie weiterhin traditionelles Karate studieren, in dem sie schon seit einiger Zeit trainierte.

Sie praktiziert den Shōtōkan-Karate-Stil, was an ihren weiten Haltungen, ihren geraden Faustschlägen und der Ausführung der Kankū-dai-Kata deutlich wird, einer typischen Kata des Shōtōkan. Mehrere von Lidias Angriffen wurden von Tatsuya Naka von der Japan Karate Association und einem 7. Dan-Meister, der Karate im Shōtōkan-Stil lehrt, in Bewegung erfasst. Weitere Details zu Lidia in „Tekken 8“ werden in den nächsten Wochen erwartet.

Inzwischen stören sich die Spieler an der Einführung des Tekken 8: Fight Pass, dessen Inhalte als unbrauchbar beschrieben werden. Zudem glauben Spieler, dass dieser schön länger geplant war, so aber nie vorab kommuniziert wurde. Weitere Details zum Hintergrund gib es hier nachzulesen.

Unsere persönlichen Eindrücke zu „Tekken 8“ gibt es ergänzend in unserem Review.