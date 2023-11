The Invincible – Launch-Trailer zum spannenden Sci-Fi-Adventure

Starward Industries und Publisher 11 bit Studios haben das durchweg spannende Sci-Fi-Adventure The Invincible veröffentlicht, die hierzu den offiziellen Launch-Trailer zeigen.

In The Invincible übernehmen die Spieler die Rolle von Yasna, einer Astrobiologin, die auf dem unwirklichen Planeten Regis III gestrandet ist und zunächst ihre Crew ausfindig machen muss. Hier wird sie allerdings mit einem wissenschaftlichen Phänomen konfrontiert, das ihr Verständnis von Sinn und Ablauf der Evolution auf den Kopf stellt und den Menschen als höchste Lebensform in Frage stellt.

„Down you go, oh, bright sun, time to let the night in For my legs are heavy, and the field is not inviting…”

Eine philosophische Reise

Die Spieler begeben sich dabei auf eine philosophische Reise, die von den Ideen und dem Geist der Bücher von Stanisław Lem inspiriert ist. Die Reise wird sie dazu anregen, über die Ambitionen und Fähigkeiten der Menschheit bei der Eroberung des Weltraums nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, wie sie nicht nur mit ihren größten Bedrohungen, sondern auch mit den Menschen um sie herum umgehen.

„Hide behind the dark woods, while we’re running barefoot You will rise again tomorrow, make the morning dew glow…”

The Invincible setzt auf einen retro-futuristisches Hard-Science-Stil, inspiriert von Illustrationen aus den 1950er Jahren über eine mögliche Zukunft, die mithilfe der Unreal Engine 5 kreiert wurde. Das Spiel gilt als eines der außergewöhnlichsten Sci-Fi-Adventure, wie auch in unserem Review festgehalten:

„In The Invincible wird man vor die nicht ganz unwahrscheinliche Frage gestellt, ob die Menschen die tatsächlich am höchsten entwickelte Lebensform sind, was eine unglaublich spannende Thematik bietet. Gepaart mit dem retro-futuristischen Art-Design unterscheidet man sich ebenso deutlich von anderen Spielen.“

The Invincible ist ab sofort erhältlich.