War Mongrels – Neues Gameplay zum Echtzeit-Taktik-Shooter

Nach einigen Monate Stille meldet sich heute der knallharte Echtzeit-Taktik Titel War Mongrels von Entwickler und Publisher Destructive Creations zurück.

Mit einem neuen Trailer gewährt man über 13 Minuten volle Gameplay-Action und damit einen kleinen Vorgeschmack auf die Dialoge, die Spieler in War Mongrels erwarten können. Im neuen Video wird eine etwas später im Spiel angesiedelte Unterhaltung gezeigt, die nach Manfreds Desillusionierung stattfindet.

Der Protagonist hat von den Gräueltaten der SS erfahren und desertiert daraufhin seinen Posten. Als Kämpfer für die Freiheit verbündet er sich nun mit Lead, einem Mitglied der „Silent Unseen“, einer Gruppe von Elite-Fallschirmjägern, die für die auseinandergetriebene polnische Armee Spezialoperationen durchführt. Destructive Creations ließ sich zudem von real existierenden Personen inspirieren – sogar bei dem Protagonisten, Manfred. Seine Geschichte basiert auf dem Leben von Manfred Zanker, der sich weigerte sein Leben „für einen Verrückten mit Schnurrbart [zu] riskieren“.

Die beiden infiltrieren ein Konzentrationslager der SS, um wertvolle Beweise für die Kriegsverbrechen der Deutschen zu sammeln und ein Mitglied der Widerstandsgruppe zu retten. Während sie lautlos durch die Schatten der Gebäude huschen, geraten Lead und Manfred in einen leisen, aber heftigen Streit über Manfreds Ignoranz und Naivität. Lead legt dar, wie sehr die Propaganda noch immer Manfreds Gedanken beeinflusst – den Glauben an die Ermordung von 50.000 Deutschen seitens der polnischen Regierung inbegriffen. Manfred versucht, seine Vergangenheit in der deutschen Armee zu rechtfertigen, bis ihm Lead und die anderen Kameraden die Augen öffnen.

Die beiden nutzen alles zu ihrem Vorteil, was sie in die Finger bekommen können: Mit Zigarettenschachteln lenken sie Wachen ab, nur um sie dann im Nahkampf leise zu erledigen. Laut, aber effektiv sind die Scharfschützengewehre, die sie mit sich tragen. In War Mongrels werden Informationen so intuitiv wie möglich angezeigt, um den Stealth-Aspekten des Spiels Dynamik und Strategie zu verleihen. Blickwinkel und Line-of-Sight-Indikatoren bieten ein Handlungsfenster, um den Wehrmachtssoldaten taktisch immer einen Schritt voraus zu sein. Spieler müssen sich Routen und Aktionen genau überlegen, nur um dann im Planungsmodus Befehle zu geben und schnell zuschlagen zu können.

Ein Release-Datum von War Mongrels auf PS5, PS4 und Xbox Series steht derzeit noch aus.