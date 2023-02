WWE 2K23 – Superstar John Cena stellt sich im 2K Showcase „Never Give Up“

Hierzu stellt 2K Games den neuen 2K Showcase „Never Give Up“ vor, in dem Spieler eine interaktive Sport-Doku erleben, die entscheidende Momente des Superstar John Cena nachstellt. Darin tritt man gegen die größten Gegner der WWE-Legende an und muss beweisen, dass man das Zeug hat, die unumstrittene WWE-Größe zu besiegen.

Wer nimmt es mit John Cena auf, dem diesjährigen Cover-Star von WWE 2K23? Erstmals können Fans in einer interaktiven Sport-Doku als John Cena gegen seine härteste Rivalen in der 20-jährigen WWE-Karriere antreten.

