WWE 2K23: Coverstar, Releasetermin und Features vorgestellt

Der neue Ableger ist erneut vollgepackt mit tollen Spielmodi. In Showcase könnt ihr wichtige Karriere-Highlights von John Cena nachspielen, in Universum übernehmt ihr die volle Kontrolle über die WWE und einen Sammelkarten-Modus gibt es ebenfalls. Ihr könnt aber auch euren eigenen Superstar oder General Manager erstellen und eine Karriere beginnen.

Das Cover von WWE 2K23 ziert in diesem Jahr John Cena, der zuletzt vor Acht Jahren als Cover-Star eingesetzt wurde. Cena, der mittlerweile neben dem Wrestling auch eine erfolgreiche Karriere in Hollywood vorzuweisen hat, gab 2002, also vor über 20 Jahren sein Debüt bei SmackDown und ist seither zu einem der bekanntesten und beliebtesten Wrestler überhaupt aufgestiegen. Sein berühmtes „You can‘ see me“ wird im ersten Trailer auch auf lustige Art und Weise aufs Korn genommen:

Vor ein paar Tagen kam das erste Gerücht auf, das besagte, dass WWE 2K23 Ende Januar am Wochenende des Groß-Events Royal Rumble angekündigt werden soll. 2K Games hat diese Info jetzt entkräftet und das Spiel einfach schon eine Woche früher vorgestellt. Es ist natürlich trotzdem möglich, dass am Wochenende weitere Infos folgen oder hinter den Kulissen erste Anspiel-Sessions stattfinden.

