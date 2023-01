Journey to the Savage Planet: Employee of the Month Edition – Exklusive Edition erscheint für PS5

Nach GYLT findet auch das einst Stadia exklusive Journey to the Savage Planet: Employee of the Month Edition demnächst den Weg auf die PS5. Darin enthalten ist ein DLC, der allen anderen Spieler von Journey to the Savage Planet bisher vorenthalten blieb.

In diesem fröhlichen und farbenfrohen Koop-Adventure trifft man auf den neuesten Rekruten von Kindred Aerospace. Mit wenig Ausrüstung und ohne wirklichen Plan auf einen unbekannten Planeten abgesetzt, müssen Spieler die außerirdische Flora und Fauna erkunden, katalogisieren und feststellen, ob dieser Planet für die menschliche Besiedlung geeignet ist.

In dem Hot Garbage-DLC erkundet man einen weiteren außerirdischen Planeten namens DL-C1 und hat die Aufgabe, Berichte über seltsame Schadstoffspitzen im neuen interstellaren Wasserresort von Kindred Aerospace (zum 4. Besten im Weltraum gewählt) zu untersuchen. Nachdem die Vertreter von Robotern von Vyper Corp. (zum zweitbesten im Weltraum gewählt) festgestellt haben, dass sie das Kindreds Resort als Giftmülldeponie nutzen.

Mit Hot Garbage wird auch Kronus eingeführt, ein Trash-Talking-Ding von Vyper Corp. mit der einzigen Mission, die Spieler während ihres gesamten Abenteuers zu beschimpfen. Das neue Gebiet dieser seltsamen und wundervollen Welt bringt auch neue Flora und Fauna mit sich, einschließlich einer albernen Variante des vogelähnlichen Puffers und einer Flotte von „harmlosen“ Sicherheits- und Flugbots der Vyper Corp.

Alle Spieler, die im Besitz des Hauptspiel sind, können sich außerdem auf ein kostenloses Upgrade auf die Employee of the Month Edition freuen.