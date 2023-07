AEW: Fight Forever bekommt Stampede Battle Royale-Mode 

Dennoch, ein Anfang ist gemacht und man sieht in AEW: Fight Forever eine ernst zunehmende Konkurrenz, die auf all das verzichtet, was die Spieler an der WWE-Serie und dem Kurs von 2K Games nicht mögen.

Im Stampede Battle Royale-Mode kämpfen 30 Spieler gegeneinander, wobei der Ring hier in einer riesigen Arena steht, die vollständig genutzt werden kann. Damit weicht der Stampede Battle Royale-Mode ein wenig vom Original ab, bei dem die Athleten in Teams kämpfen. Die In-Game Version verspricht aber schon jetzt mehr Spaß.

