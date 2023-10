Alan Wake 2 – Die Xbox Series S bremst weiterhin aus

Zwar schimpft man bei Remedy nicht so sehr wie andere Entwickler über die Xbox Series S, man liest aber deutlich heraus, dass man auf die Series S lieber ganz verzichten würde. An anderer Stelle wurde die Series S bereits als „Ärgernis“ und „ Kartoffel-GPU “ bezeichnet. Die bisher nicht gestellte Frage dürfte aber die sein, wie viel besser wäre alle anderen Versionen, wenn es die Xbox Series S nicht geben würde?

„Aufgrund des Speichers ist die Skalierung auf dem PC viel einfacher, und es ist nicht so, dass es einen Super-PC und einen schwächeren PC gibt. Dazwischen liegen etwa 300 PC-Konfigurationen, und glauben sie mir, das ist ein gewaltiger Kampf, aber wir haben viele PC-Spiele ausgeliefert, also sind wir darin etwas besser.“

„Die Leute akzeptieren, dass die Grafik auf einem schwächeren PC nicht so gut ist und die Framerate nicht so gut ist. Es gibt einen gewaltigen Unterschied zwischen den GPUs der Serie S und der Serie X. Und natürlich können die Leute erwähnen, dass dieses Spiel dies und all das so gut gemacht hat, und jedes Spiel ist anders und jeder Entwickler ist anders. Aber man kann nicht das Beste aus beiden Welten haben. Sie müssen entscheiden, worauf man sich konzentrieren möchte.“

