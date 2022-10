Kartoffel-GPU: Die Xbox Series S lähmt diese Generation, sagt Rocksteady

Ob Warner Bros. noch entsprechende Performance-Boosts für PS5 und Xbox Series X nachliefert, wie es etwa auch Techland mit Dying Light 2 tut, ist derzeit offen. Rocksteady arbeitet derzeit an Suicide Squad: Kill the Justice League . Hier darf man gespannt sein, was man aus der Xbox Series S am Ende herausholt. Der Titel erscheint 2023.

Entwickler Warner Bros. muss sich hingegen dem Vorwurf stellen, dass sie einfach nur „faul“ wären und Gotham Knights nicht speziell für die PS5 und Xbox Series X optimieren wollen. So bekommen alle die gleiche Version, ausgenommen auf dem PC, zum kleinsten gemeinsamen Nenner, der in dem Fall die Xbox Series S ist.

Anstoß dieser Diskussion ist Gotham Knights, das zwar nicht von Rocksteay entwickelt wird, aber sicherlich dessen Expertise als Batman-Entwickler teilt. Die Konsolen-Versionen laufen in nativen 4K und 30fps , was für den ein oder anderen etwas enttäuschend ist. Schließlich gilt dies als der Standard der vorherigen Generation.

What do you think?