Gotham Knights – Warner Bros. bestätigt 4K/30fps Performance Mode, Fans sind enttäuscht

Unklar ist, ob Warner Bros. weiter in der Hinsicht an Gotham Knights arbeiten wird und mehr Grafik- und Performance-Modi nachreicht. Wünschenswert wäre es jedenfalls und machbar sicherlich auch irgendwie. Bisher bestätigt ist der 4-Spieler Heroic Assault Mode im November.

„Hallo an alle. Ich weiß, dass sich viele von euch über die Verfügbarkeit eines Performance-Mode für Gotham Knights auf Konsolen wundern. Aufgrund der Arten von Funktionen, die wir in unserem Spiel haben, wie z. B. die Bereitstellung eines völlig ungebundenen Koop-Erlebnisses in unserer hochdetaillierten offenen Welt, ist es nicht so einfach, die Auflösung zu verringern und eine höhere FPS zu erreichen. Aus diesem Grund hat unser Spiel keine Option zum Umschalten zwischen Perfomance und Qualität und läuft auf Konsolen mit 30 FPS.“

Inzwischen bestätigt sich, dass Gotham Knights keine 60fps Option auf Konsolen zur Verfügung stellt, was nicht nur wir in der uns vorliegenden Version bestätigen können, auch Warner Bros. selbst hat sich dazu geäußert. Spieler können lediglich zwischen Helligkeit, Kontrast, Sättigung und HDR wählen und dies ein wenig anpassen.

What do you think?