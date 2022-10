UK-Behörden zweifeln an Microsofts Versprechen nach Übernahme von Activision

„Den meisten Game Pass-Konkurrenten mangelt es an Popularität und Umfang an Inhalten, die Game Pass nach der Fusion besitzen würde. Angesichts der Bedeutung der Inhalte von Activision könnten aktuelle und zukünftige Konkurrenten von Abschottungsstrategien betroffen sein, die diese Inhalte nutzen.“

Ergänzend wird erwähnt, dass Konkurrenten zum Game Pass, etwa PlayStation Plus, nicht die gleiche Popularität und Qualität besitzen würden, was ein deutlicher Vorteil für Microsoft wäre. Mit der Übernahme von Activision / Blizzard würde sich diese Situation für Konkurrenten wie Sony weiter verschärfen.

„Dritte teilten der CMA mit, dass Microsoft davon profitieren würde, die Inhalte von Activision exklusiv für Game Pass bereitzustellen, und dass dies mit dem Verhalten von Microsoft in Bezug auf frühere Übernahmen, einschließlich der von ZeniMax Media, übereinstimmen würde, bei denen Microsoft sein Versprechen, dies fortzusetzen, nicht eingehalten hat, Bethesda-Inhalte in mehreren Stores und Plattformen verfügbar zu machen.“

Aus aktuellen Dokumenten geht hervor, dass man sich den Deal zwischen Microsoft und Bethesda angeschaut hat, bei dem man sich nicht an vorherige Versprechen gehalten hat. So wurde Starfield zum Beispiel umgehend exklusiv gemacht, was später wohl auch für The Elder Scrolls VI gilt. Zudem hätte Dritte betont, dass Microsoft definitiv davon profitieren wird, wenn sie Inhalte im Game Pass anbieten. Microsoft hingegen spricht oftmals vom Gegenteiligen.

What do you think?