UK: Activision / Blizzard Übernahme wird erst 2023 entschieden

Letztendlich kann die CMA den Deal aber auch komplett ablehnen, womit die Übernahme in dieser Form scheitern würde. Ähnliche Bedenken haben auch die EU-Behörden geäußert , die ebenfalls ein ausgeweitete Überprüfung in Betracht ziehen.

Die Competition and Markets Authority (CMA) möchte ihr endgültiges OK demnach bis zum 01. März 2023 geben oder eben nicht. Dafür wird ein unabhängiges Gremium einberufen, dass in der zweiten Phasen die Vor- und Nachteile des geplanten Deals abwägen wird. Unter anderem stellt sich die Frage, ob der Wettbewerb geringer ausfällt, wenn sich zwei solch große Unternehmen zusammenschließen und welchen Einfluss große Marken wie Call of Duty darauf haben. Das könnte mitunter gegen die Genehmigung sprechen.

What do you think?