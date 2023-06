Alan Wake 2 – neues Gameplay vom Summer Game Fest

„Als wir auf Alan Wake zurückkamen, dachten wir, dass es das beste Genre wäre, um die Geschichte, die Atmosphäre, den Ablauf und das Gameplay so eng wie nie zuvor in einem Remedy-Spiel miteinander zu verbinden. Wir wollten dieses Spiel brutal und erschütternd machen, aber nicht nur das. Es ist das Universum von Alan Wake, also gibt es verschiedene Seiten. Dunkelheit ist gleichbedeutend mit Horror, aber es gibt auch Tagesszenen, schrullige Charaktere, viel Humor und ein dunkles Geheimnis, das es zu lüften gilt. Daher glauben wir auch, dass die gruseligen Momente des Spiels nie alt oder vorhersehbar werden.“

Alan Wake 2 folgt dem verlorenen Schriftsteller, der in einem Alptraum außerhalb unserer Welt gefangen ist, um die Realität um ihn herum zu formen und seinem Gefängnis zu entkommen. Während er an diesem dunklen Ort von einem düsteren Alptraum heimgesucht wird, versucht Wake, seinen Verstand zu behalten und den Teufel mit seinen eigenen Mitteln zu besiegen.

