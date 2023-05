Alan Wake 2 Launch-Datum veröffentlicht

„Unser Team hat mehrere einzigartige Orte handgefertigt, die die Spieler erkunden können. Andersons Geschichte spielt im pazifischen Nordwesten und besteht aus drei Zentren: der kleinen Stadt Bright Falls, dem atemberaubenden Urwald rund um den geheimnisvollen Cauldron Lake und der heruntergekommenen Stadt Watery. Und schließlich ist der Dunkle Ort eine sich verändernde, sich wiederholende Realität, in der Wakes Geschichte spielt. Wir kratzen nur an der Oberfläche dieser Reise. Wir möchten unseren Fans für ihre anhaltende Unterstützung und unerschütterliche Geduld danken – wir werden in den kommenden Monaten noch viel mehr über Alan Wake 2 erzählen.“

Darin folgt man Alan Wake, ein verlorener Schriftsteller, der in einem Albtraum außerhalb unserer Welt gefangen ist, um die Realität um ihn herum zu prägen und seinem Gefängnis zu entkommen. Während ein dunkler Albtraum ihn in diesem dunklen Ort verfolgt, versucht Wake, seinen Verstand zu bewahren und den Teufel mit seinen eigenen Mitteln zu besiegen.

Man muss nicht den ersten Teil gespielt haben um in dem zweiten Anschluss zu finden, so das Versprechen der Entwickler. Somit richtet sich das Spiel sowohl an Neulinge der Serie als auch an Fans des ersten Teils.

